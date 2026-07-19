Сослуживец «Гиви» призвал молодежь ДНР помнить историю родного края

Цветы возложил и лично знавший Михаила Толстых командир «Пятнашки» Ахра Авидзба. Фото: МГЕР ДНР

Воспоминания о Герое ДНР Михаиле Толстых (Гиви) прозвучали на встрече молодежи с его сослуживцем Виталием Сербиным в День рождения легендарного комбата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики Республики.

Сербин призвал молодых жителей сохранять память о защитниках Донбасса и бережно относиться к истории родного края.

- В тот день, когда я узнал о его гибели, мы все были шокированы. Никто не ожидал такой подлости. Эта новость подкосила нас, но также дала злость и стимул. Да, народ был подавлен — потерять командира, который вел нас, было тяжело. Но он хорошо воспитал нас, и мы приняли это, пережили и продолжаем его дело в его честь. Нашлись достойные люди, которые поддерживают батальон в боевой форме, - сказал Виталий Сербин.

Встречу организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России». Была развернута тематическая выставка, посвященная жизни и боевому пути Гиви. Присутствующие посмотрели документальный фильм о Михаиле Толстых, а также возложили красные розы к его портрету.

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