В ДНР наклейки с портретом Гиви стали боевым щитом для бойцов «БАРС»

Наклейки уже заняли свое место на стеклах машин. Фото: НД ДНР

Бойцы добровольческого отряда «БАРС» в ДНР получили памятные наклейки на автомобили в честь Дня рождения Героя ДНР, легендарного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»).

С этой важной миссией с бойцами встретились ветераны боевых действий, сторонники «Народной Дружины», а также заместитель руководителя РОО «НД» Даниил Григорь.

- Михаил Толстых в 2014 году стал одним из лидеров для жителей Республики, который вел людей за собой в бой за нашу свободу и независимость, в бой ради нашей общей победы, – сказал Григорь.

Наклейки уже заняли свое место на стеклах машин, которые каждый день рискуют попасть под удары украинских боевиков.

- Гиви – легендарный комбат, ставший примером для многих молодых парней нашего региона. В 2014-м он встал на защиту своего края, и за ним потянулись люди, потому что ради Донбасса он был готов на все, – подчеркнул ветеран боевых действий Виктор Москалев.

Михаил Толстых стал примером для подражания для молодежи Донбасса, благодаря своей силе характера, стальной выдержке и бескомпромиссной защите своих солдат. Эти наклейки – не декор, а «боевое знамя».

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