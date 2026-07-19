Освобождение Донбасса и Новороссии в активной фазе (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия завершает освобождать Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России - первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач группировкой «Запад».

- Подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, который имеет ключевое значение для дальнейших действий на этом направлении, - рассказал Герасимов.

По его словам, оборона боевиков ВСУ в городе уже сломлена. ВС РФ ликвидируют отдельные очаги сопротивления.

Первый замминистра обороны добавил, что освобождение Донбасса и Новороссии в активной фазе, российские подразделения уверенно наступают на всех направлениях.

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