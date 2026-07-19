Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров рекомендует посетить краеведческий музей

Время, проведенное здесь, точно не покажется потраченным зря. Фото: max.ru/Макаров

Заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров рассказал, что детские воспоминания от посещения краеведческого музея могут сильно разниться с тем, как он выглядит сейчас.

- Сегодня это более 150 тысяч экспонатов, современные пространства для работы и история Донбасса от древнейших времен до современности. Недавно сюда были эвакуированы экспонаты музея Прокофьева, которые удалось спасти благодаря нашим военнослужащим, - отметил Макаров.

Здесь можно попасть на лекцию или выставку, провести несколько часов с семьей и даже поговорить с сотрудниками музея, которые знают историю края до мелочей.

- Особенно рекомендовал бы посетить музей тем, кто недавно приехал работать в Республику. Здесь проще понять историю, почувствовать характер нашего края и узнать его немного глубже, - сказал вице-премьер.

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