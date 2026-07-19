Глава ДНР поздравил металлургов с профессиональным праздником

Металлурги — люди стальной закалки. Фото: ЮГМК

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. День металлурга по праву считается одним из главных в донецком крае — именно сталь всегда была символом характера жителей Донбасса.

— Сегодня, когда мы восстанавливаем Республику, произведенный металл ложится в основу строительства новых школ, больниц и жилых кварталов, а сама отрасль переживает новый этап развития, — сказал Денис Пушилин, добавив, что за каждым этим достижением стоят невероятная самоотдача, мужество и высочайший профессионализм металлургов.

Руководитель региона отдельно поблагодарил ветеранов отрасли, которые помогают молодым специалистам уверенно осваивать профессию.

— От всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда было тепло, в семьях — мир и благополучие, а в цехах — бесперебойная и безаварийная работа, — поздравил с праздником металлургов Глава ДНР.

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