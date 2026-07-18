В храме Рождества Христова в Макеевке установили Поклонный Крест. Фото: Донецкая епархия

В храме Рождества Христова Георгиевского церковного в Макеевке установили Поклонный Крест. Это знаменательное событие провели в честь и память святых Царственных страстотерпцев. Об этом сообщили в Донецкой епархии Русской Православной Церкви.

- 17 июля 2026 года торжественное богослужение совершил настоятель храма протоиерей Ростислав Карпусь. В этот праздничный день многие прихожане причастились Святых Христовых Тайн, после чего была устроена общая благотворительная трапеза, - рассказали в Донецкой епархии.

Поклонный Крест был передан монахиней Николаей из Сергиева Посада.

Ранее сообщалось, что заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова с рабочим визитом побывала в Горловке, где посетила Богоявленский кафедральный собор Горловской епархии. Она призналась, что видит эту святыню впервые, хотя в городе бывала уже много раз.

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