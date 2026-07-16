Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

В Донецкой Народной Республике с рабочим визитом побывала заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова. Ее программа в регионе была насыщенной и обширной. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2

Первой точкой стала Городская больница № 2 в Горловке.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

Анна Кузнецова назвала Горловку городом-героем и отметила, что здесь живут и служат удивительные люди, которые заслуживают глубокого уважения.

– Сегодня мы снова в Горловке, любимой нашей Горловке. Город-герой, несомненно. Здесь сегодня служат люди, независимо от той должности, которую они занимают: врачи, доктора, учителя. Те, кто живет здесь – великие люди. Не случайно они удостоены государственных наград. Но, наверное, лучшая награда для нас, для всех горловчан, для всех нас – это сегодня победа. И жители Горловки ее приближают, приближают ее наши бойцы. Только вперед, – сказала Кузнецова.

Зампред Госдумы привезла в больницу гуманитарную помощь: расходные материалы и медицинские изделия. Этот жест стал еще одним подтверждением того, что регион не остаётся без внимания со стороны федерального центра.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР И ДЕТСКИЙ ХОР, КОТОРЫЙ ПОКОРЯЕТ МОСКВУ

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

Дальше Кузнецова отправилась в Богоявленский кафедральный собор Горловской епархии. Она призналась, что видит эту святыню впервые, хотя в городе бывала уже много раз.

– Сколько раз была в Горловке – впервые увидела прекраснейший собор. Но привела меня сюда история про детский хор Горловки. Это, конечно, еще одно чудо, которое доказывает необыкновенную силу и горловчан, и вообще того, что происходит сегодня в городе, – говорит Кузнецова. – Маленькие дети, дети постарше, молодежный хор, средняя группа – ребята уже выступают в московских храмах, побеждают, идут вперед. И здесь, конечно, на самом деле видишь, как жизнь продолжается.

В ДОНЕЦКЕ ЗАЛОЖИЛИ ЧАСОВНЮ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

После Горловки Анна Кузнецова побывала в Донецке, где посетила перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки. Здесь состоялась торжественная церемония закладки камня под будущую часовню в рамках проекта «Благовещенский сад».

Она подчеркнула, что новая жизнь должна начинаться с духовной основы, и место для строительства часовни уже выбрано.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

– Сейчас мы не только высадили деревья, мы видели, как этот прекрасный перинатальный центр создает условия для наших детей. Ну и, конечно, вот эта новая жизнь должна начинаться с какой-то духовной основы. И сегодня было выбрано место для строительства часовни. Примерный проект уже готов. Мы переговорили с местной властью о том, насколько юридически можно быстро оформить решение по земле для того, чтобы можно было начать строительство, – рассказала Кузнецова.

Она также сообщила, что будущие мамы попросили построить на территории центра детскую площадку. Анна Кузнецова, как мама семерых детей, прекрасно понимает, насколько это важно: старшие дети могут поиграть, пока отец навещает маму или решает другие вопросы.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

– Я, как мама семерых детей, понимаю, о чем речь, потому что старшие дети могут поиграть, пока папа может поговорить, встретить маму из роддома после выписки или решить какие-то ещё вопросы, когда пришли навестить, – сказала Кузнецова.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ХИРУРГОВ - НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ ДОНБАССА

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

Кроме того, зампред Госдумы приняла участие в открытии Центра по подготовке хирургов. Она назвала это событие очень важным. Здесь будут применять уникальный опыт донецких врачей и клиники Рошаля, чтобы готовить специалистов для Донбасса и всех освобожденных территорий.

- И сегодня произошло не то, что кто-то придумал, хотя это была, скажем так, наша совместная идея с главврачом, с Минздравом Донецка - идея создать этот центр. Она возникла из жизни. Был запрос, тем более сейчас закладывается строительство новых медицинских центров по всей Новороссии, и запрос на хирургов огромный. Но так случилось, что именно здесь объединились две, наверное, одни из самых сильных профессиональных организаций в сфере детского здоровья: клиника Рошаля и Донецкий центр. В итоге были заключены соглашения, - рассказала Кузнецова.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова в ДНР. Фото: ЕР ДНР

Отдельно она поблагодарила за содействие Главу ДНР Дениса Пушилина и главу Минздрава Республики Константина Масникова.

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