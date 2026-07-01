Глава ДНР Денис Пушилин встретился с народной артисткой России Анитой Цой. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с народной артисткой России Анитой Цой. Все эти годы она регулярно бывает в Донецкой Народной Республике и поддерживает местных жителей не только творчеством, но и конкретными делами.

В этот раз артистка пригласила детей Республики на обучение в Институт креативных индустрий, который она возглавляет.

Народная артистка России Анита Цой пригласила молодежь ДНР на обучение в Институт креативных индустрий. Фото: ТГ/Пушилин

- Посетили Дом культуры в Харцызске. Навестили детишек и с преподавателями пообщались. Готовы принимать молодежь для того, чтобы образовывать их. Потом обратно на места возвращать, - рассказывает Цой. – У нас уже несколько человек из Донецка учится в Институте креативных индустрий. Так что мы всегда рады принять ребятишек.

Она добавила, что после обучения молодежь возвращается обратно в Донецкую Народную Республику, чтобы восстанавливать мирную жизнь и работать на благо своего родного края.

- Чем можем, мы всегда готовы помочь. Все готовы приехать сюда и оказать любую помощь, включая концерты может какие-то. Самыми простыми методами, но так, чтобы до души дошло, - сказал артистка.

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с народной артисткой России Анитой Цой. Фото: ТГ/Пушилин

Пушилин поблагодарил Аниту Цой за поддержку Донбасса, внимание к детям и искреннее желание помочь.

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