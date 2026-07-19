В Донецке 19 июля 2026 года ожидается теплая и малооблачная погода Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Согласно прогнозу погоды от синоптиков, 19 июля 2026 года в Донецке ночью ожидается переменная облачность. Днем будет светить солнце, однако облачная погода по-прежнему сохранится.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

19 июля 2026 года в столице Донецкой Народной Республики ночью ожидается +20..22 градусов по Цельсию. Уже к двум часам дня температура воздуха поднимется до +30 градусов. Ветер северный, два метра в секунду.

ОСАДКИ

По прогнозу синоптиков, 19 июля 2026 года в Донецке не ожидается осадков. Влажность будет на уровне 30 процентов.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в Донецке 19 июля 2026 года ночью и днем будет в пределах нормы, а именно 744 миллиметра ртутного столба.

КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАЮТСЯ

19 июля ежегодно в России отмечают День металлурга. Но есть и другие праздники, о которых вы возможно не знали.

Например, в этот день отмечают День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что начали его отмечать в 2015 году.

А еще по народному календарю 19 июля – это Сысоев день. Преподобный Сисой Великий, память которого отмечается в этот день, был монахом-отшельником. Он жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника - преподобного Антония Великого. За 60 лет отшельничества Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил в награду дар чудотворения.

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