Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Непередаваемые ощущения свободы, экшн, адреналин и восторг от морской волны, которую разрезаешь своей доской, - все это про экстремальный вид морского спорта - кайтсерфинг.

Мариупольские кайтсерфингисты на фоне мощностей меткомбината «Азовсталь» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что это за вид спорта? По оснащению понадобятся доска - по типу обычной серфинговой, - и «парашют», он же кайт, который прикрепляется к спортсмену специальными тросами и силой ветра тянет его по водной поверхности.

Азовское море и кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Левобережный пляж Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Когда я становлюсь на доску, становлюсь с ней одним целым: ловлю углы и наклоны волн уже на автомате, ощущаю дуновения ветра, регулирую все это, - рассказывает «КП Донецк» участник группы мариупольских кайтсерферов Сергей. - Неопытному серферу тяжело научиться держать равновесие, но это, наверное, не сложнее, чем ездить на двухколесном велосипеде.

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Люди отдыхают на песчаном острове у подножья металлургического комбината Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдыхающие на Левобережном пляже Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чайки в Азовском море Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдыхающие на Левобережном пляже Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для удобства на досках есть специальные мягкие петли (стрепы), в которые фиксируются ступни; некоторые спортсмены, любящие полную свободу, катаются без фиксации.

Сергей - опытный кайтсерфер. Он занимается этим видом спорта третий год. Прыжки на тяге ветра на высоту 5–10 метров для него - обычное дело.

Мариупольские кайтсерфингисты и отдыхающие на Левобережном пляже Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдыхающие на Левобережном пляже Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я занимаюсь кайтсерфингом третий год. Пришел в него через виндсерфинг (та же доска, но с прикрепленным к ней легким парусом. - Авт.). У нас город морской, поэтому и хобби - морское. Катаемся на левом берегу и на пляже Песчанка. Есть еще одна прекрасная и живописная локация недалеко от левобережного пляжа - Зеленый остров. Бывает, летишь на кайте, а прямо рядом с тобой водоплавающие птицы поднимаются в воздух - завораживает, - сказал Сергей.

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если посмотреть на карту ветров, левобережный пляж в Мариуполе - один из самых ветреных. Также он самый мелководный в городе; по этому показателю с ним может сравниться разве что Белосарайская коса. Поэтому простора для подобных видов спорта здесь много.

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ветер - главное условие успешных «покатушек». На Песчанке хорошо кататься при восточном ветре, левобережный пляж лучше подходит при южном, - рассказывает Сергей. - Катаются люди разных возрастов: от 20 лет и старше. Есть профессионал - мужчина 65 лет, - катается наравне с молодыми. Вот уже второй год летом в наших краях часто стоит хороший ветер. Кайтсерфингом можно заниматься круглогодично - главное, чтобы не было льда. Мы катаемся примерно с марта и заканчиваем сезон в ноябре - когда температура воды опускается до +10 °C.

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский кайтсерфингист Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы застали мариупольских кайтсерферов как раз на левобережном пляже. Пейзажный контраст здесь очень резкий: с одной стороны - бескрайнее море, множество птиц и Зеленый остров; с другой - разрушенные глыбы металлургического комбината «Азовсталь». И если природную часть фотографий можно повторить практически в любом месте, где есть море, то снять «парашюты», взлетающие выше труб одного из самых известных меткомбинатов мира, можно только в Мариуполе.

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольские кайтсерфингисты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе завершают восстановление сразу трех многоквартирных домов

Кольцов сообщил, что в приморском городе ДНР продолжается системная работа по восстановлению домов, пострадавших в ходе боевых действий (подробнее)