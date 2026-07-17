В Донецке на помощь горожанам придет ИИ-ассистент «Обращайся»

В Донецке стартовал пилотный проект по внедрению интеллектуального помощника для помощи горожанам - ИИ-ассистента «Обращайся». Об этом сообщили в администрации городского округа, подчеркнув, что запуск сервиса - очередной этап цифровой трансформации города.
Разработка и внедрение платформы осуществляются в партнерстве с IT-компанией «Сахавизион». На текущей стадии проект находится в фазе пилотного запуска, что позволит тщательно оценить его функциональность и потенциал.
Основная задача «Обращайся» - сделать городские услуги максимально доступными и удобными для всех категорий граждан.
- В течение пилотного периода мы будем оценивать эффективность платформы, собирать обратную связь и настраивать алгоритмы, - отметили в администрации Донецка.
Напомним, ранее сообщалось, что для удобства жителей в мессенджере МАХ был создан новый сервис «Навигатор ДНР». В одном приложении собраны наиболее востребованные государственные услуги и социально значимая информация.
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