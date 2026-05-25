С помощью сервиса «Навигатор ДНР» можно, не выходя из дома, получить электронный талон на прием в офисе МФЦ или узнать о статусе заявления. Фото: Архив МФЦ ДНР

Для удобства жителей республики в мессенджере МАХ создан новый сервис «Навигатор ДНР». В одном приложении собраны наиболее востребованные государственные услуги и социально значимая информация.

- Мы создали сервис, который позволяет попасть практически на любой региональный канал. Отсюда можно перейти на официальные ресурсы министерств, администраций муниципалитетов, силовых структур и образовательных учреждений ДНР, - сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

«НАВИГАТОР ДНР»: КАКИЕ ДОСТУПНЫ УСЛУГИ

Навигатор достаточно понятный и экономит массу времени. При входе вы можете быстро получить доступ к полезным приложениям:

- «Сервисы в ДНР» - получение государственных услуг, не выходя из дома.

- «Каналы госорганов» - вся актуальная информация о работе министерств и муниципалитетов.

- «Каналы школ» - можно найти свою школу и будь в курсе всех новостей.

- «СМИ региона» - в одном месте собрана информация о самых главных событиях республики.

Цифровой помощник перенаправит на площадки, где можно задать вопрос в чат-бот Главы ДНР Дениса Пушилина, ознакомиться с мерами социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Сейчас пользователям доступно несколько разделов:

- адреса и график работы офисов МФЦ, получение электронного талона на прием в МФЦ, информирование о статусе заявления;

- запись к врачу;

- заказ льготных лекарств и список аптек с льготными лекарствами;

- оплата коммунальных услуг;

- вакансии рынка труда ДНР;

- поиск актуальных спортивных секций.

Также можно отследить путь вашего почтового отправления, найти почтовое отделение по индексу и задать вопрос руководству «Почты Донбасса». А через чат-бот «Мой Феникс» вы можете проверить свой тариф, состояние лицевого счета и обратиться в службу поддержки.

«НАВИГАТОР ДНР»: МОЖНО УЗНАТЬ О МАРШРУТАХ ТРАНСПОРТА И ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кроме того, в тестовом режиме отрисованы маршруты общественного транспорта по Донецку. В будущем появится информация и о маршрутах в других городах.

Важно знать, что «Навигатор ДНР» интегрирован с системой «Госуслуги». Благодаря этому, в частности, можно проголосовать за благоустройство своего двора, улицы, парка в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как с помощью мессенджера МАХ записаться на прием к врачу в ДНР в 2026 году

Жители региона могут через мессенджер МАХ записаться на прием к врачу в ДНР в 2026 году (подробнее)