Для удобства жителей республики в мессенджере МАХ создан новый сервис «Навигатор ДНР». В одном приложении собраны наиболее востребованные государственные услуги и социально значимая информация.
- Мы создали сервис, который позволяет попасть практически на любой региональный канал. Отсюда можно перейти на официальные ресурсы министерств, администраций муниципалитетов, силовых структур и образовательных учреждений ДНР, - сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
«НАВИГАТОР ДНР»: КАКИЕ ДОСТУПНЫ УСЛУГИ
Навигатор достаточно понятный и экономит массу времени. При входе вы можете быстро получить доступ к полезным приложениям:
- «Сервисы в ДНР» - получение государственных услуг, не выходя из дома.
- «Каналы госорганов» - вся актуальная информация о работе министерств и муниципалитетов.
- «Каналы школ» - можно найти свою школу и будь в курсе всех новостей.
- «СМИ региона» - в одном месте собрана информация о самых главных событиях республики.
Цифровой помощник перенаправит на площадки, где можно задать вопрос в чат-бот Главы ДНР Дениса Пушилина, ознакомиться с мерами социальной поддержки ветеранов боевых действий.
Сейчас пользователям доступно несколько разделов:
- адреса и график работы офисов МФЦ, получение электронного талона на прием в МФЦ, информирование о статусе заявления;
- запись к врачу;
- заказ льготных лекарств и список аптек с льготными лекарствами;
- оплата коммунальных услуг;
- вакансии рынка труда ДНР;
- поиск актуальных спортивных секций.
Также можно отследить путь вашего почтового отправления, найти почтовое отделение по индексу и задать вопрос руководству «Почты Донбасса». А через чат-бот «Мой Феникс» вы можете проверить свой тариф, состояние лицевого счета и обратиться в службу поддержки.
«НАВИГАТОР ДНР»: МОЖНО УЗНАТЬ О МАРШРУТАХ ТРАНСПОРТА И ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Кроме того, в тестовом режиме отрисованы маршруты общественного транспорта по Донецку. В будущем появится информация и о маршрутах в других городах.
Важно знать, что «Навигатор ДНР» интегрирован с системой «Госуслуги». Благодаря этому, в частности, можно проголосовать за благоустройство своего двора, улицы, парка в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
