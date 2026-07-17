Два человека пострадали при взрыве неразорвавшегося боеприпаса ВСУ в Горловке

В Горловке в результате украинской вооруженной агрессии пострадали несколько мирных жителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке в результате украинской вооруженной агрессии пострадали несколько мирных жителей. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, в центре города два человека получили ранения при подрыве на неразорвавшемся ранее украинском боеприпасе.

- В результате подрыва на взрывоопасном предмете вооруженных формирований Украины в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных жителя, - заявил Приходько.

Еще один мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ.

- В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки, - проинформировал глава округа.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли комбинированный удар по Горловке. Из-под завалов разрушенного здания сотрудники МЧС России спасли двух человек. Их госпитализировали. К сожалению, на месте был обнаружен погибший. Его также деблокировали.

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