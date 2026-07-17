В преддверии Дня металлурга в Макеевке чествовали работников предприятий. Фото: ЮГМК

В преддверии Дня металлурга на Макеевском метзаводе состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого наградили сотрудников предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ЮГМК.

- От всей души поздравляю многотысячный коллектив предприятий ЮГМК с этим замечательным праздником. Наша главная задача - чтобы предприятия стабильно работали, были обеспечены заказами, развивалась производственная кооперация, а самое главное - чтобы люди были уверены в завтрашнем дне, имели достойную работу и продолжали трудиться на благо Донецкой Народной Республики, - обратился к сотрудникам министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян.

Сотрудникам предприятия вручили государственные, ведомственные, корпоративные и профсоюзные награды, в том числе знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» и почётное звание «Заслуженный металлург ДНР».

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