Дроны ВСУ атаковали пожарную автоцистерну МЧС России в ДНР

Пожарную автоцистерну посекло осколками. Фото: МЧС России по ДНР

В Дебальцевском округе ДНР сотрудники МЧС России боролись с природным пожаром - там на открытой местности загорелся сухостой. Во время тушения огня обстановка резко осложнилась из-за налета вражеских беспилотников. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике, пожарным приходилось неоднократно прерывать работу и уходить в укрытие, чтобы не подвергать себя смертельному риску.

Сами спасатели не пострадали. Однако была повреждена их техника.

- Пожарная автоцистерна посечена осколками, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР в результате атак БПЛА ВСУ 16 июля погибли двое и были ранены 11 человек, в том числе грудной ребенок. В Республике повреждены два жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус, автоцистерна МЧС, автомобиль БСМП, а также 10 грузовых и 3 легковых автомобиля.

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