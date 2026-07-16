В ДНР в результате атак БПЛА погибли двое и ранены 11 человек, включая ребенка

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР очередные атаки ударных беспилотников ВСУ привели к жертвам. Два человека погибли: один - при ударе по предприятию в Никитовском районе Горловки, второй - на трассе «Донецк - Горловка» (мужчина 1965 года рождения).

Ранения получили 11 мирных жителей. Как уточнил Глава Республики Денис Пушилин, в Волновахском округе между селами Зачатовка и Ровнополь при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил грудной ребенок (мальчик 2026 года рождения).

В Никитовском районе Горловки пострадали рабочие промышленного предприятия - мужчина 1987 года рождения (получил тяжелые ранения) и мужчина 1990 года рождения. Там же пострадали сотрудники скорой помощи - мужчины 1967, 1971 и 1977 годов рождения. А в Центрально-городском районе Горловки пострадали женщины на рынке (1984 и 1985 годов рождения), в Калининском районе - женщина 1982 года рождения.

Кроме того, есть пострадавшие в Мариуполе (в Приморском районе тяжело ранен мужчина 1958 года рождения) и Енакиево - там пострадала женщина 1957 года рождения.

Всем им оказывается медицинская помощь.

В Республике повреждены два жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус, автоцистерна МЧС, автомобиль БСМП, а также 10 грузовых и 3 легковых автомобиля.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке просят предприятия перевести работников на удаленку из-за атак ВСУ

Мера продиктована тяжелой оперативной обстановкой и повышенной активностью БПЛА ВСУ в Горловке (подробнее)