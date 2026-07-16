В Горловке приостановили движение троллейбусов и трамваев

Движение трамваев и троллейбусов в Горловке было приостановлено 16 июля в связи с ремонтом поврежденной контактной сети. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
По его словам, в пятницу, 17 июля, транспорт уже должен выйти на маршруты.
- В связи с проведением ремонтных работ, сегодня, 16 июля, работа электротранспорта приостановлена. Завтра, 17 июля, электротранспорт работает согласно утвержденным графикам, - заявил Приходько.
Также из-за низкого напряжения в сети откладывается запуск фильтровальной станции № 1 - об этом сообщили в «Воде Донбасса». О нормализации ситуации проинформируют дополнительно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке просят предприятия перевести работников на удаленный режим работы. Мера продиктована тяжелой оперативной обстановкой и повышенной активностью БПЛА ВСУ.
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