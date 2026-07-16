В Горловке просят предприятия перевести работников на удаленку из-за атак ВСУ

В Горловке сохраняется напряженная оперативная обстановка из-за активности БПЛА ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке местные власти рекомендуют работодателям перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы. Данное решение продиктовано обострением оперативной обстановки и активизацией украинских беспилотников, которые атакуют город. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

Он уточнил, что рекомендация распространяется на все предприятия независимо от формы собственности.

- Администрация городского округа Горловка Донецкой Народной Республики рекомендует проработать алгоритм переведения максимального количества сотрудников на удаленный режим работы в связи с тяжелой оперативной обстановкой и повышенной активностью беспилотной авиации вооруженных формирований Украины, - заявил Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке из-за атак ВСУ погиб мирный житель, не менее шести человек ранены. Инфраструктура одного из коммунальных предприятий повреждена в городе.

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