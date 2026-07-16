В Горловке из-за атак ВСУ погиб мирный житель, не менее шести человек ранены

Трагедия произошла в Никитовском районе Горловки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке очередная атака ВСУ унесла жизнь мирного жителя. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что трагедия произошла в Никитовском районе.

- Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель, - заявил Приходько.

Глава округа добавил, что по последним данным число пострадавших от обстрелов увеличилось до шести человек.

- По уточненной информации, по состоянию на сейчас в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей Горловки, - проинформировал Приходько в своем телеграм-канале.

Отметим, ранее глава Горловки сообщил, что в городе была зафиксирована атака беспилотника ВСУ по одному из коммунальных предприятий.

Напомним, что ВСУ также пытались атаковать пассажирский автобус в Горловке. Водителю удалось избежать удара.

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