В Горловке из-за атак ВСУ погиб мирный житель, не менее шести человек ранены

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Горловке очередная атака ВСУ унесла жизнь мирного жителя. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Он уточнил, что трагедия произошла в Никитовском районе.
- Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель, - заявил Приходько.
Глава округа добавил, что по последним данным число пострадавших от обстрелов увеличилось до шести человек.
- По уточненной информации, по состоянию на сейчас в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей Горловки, - проинформировал Приходько в своем телеграм-канале.
Отметим, ранее глава Горловки сообщил, что в городе была зафиксирована атака беспилотника ВСУ по одному из коммунальных предприятий.
Напомним, что ВСУ также пытались атаковать пассажирский автобус в Горловке. Водителю удалось избежать удара.
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