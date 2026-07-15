В Горловке при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель

В Калининском районе Горловки ранен мирный житель Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке из-за атаки вражеского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По словам руководителя города, удар был нанесен по Калининскому району.

- В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки ранен мирный житель, - заявил Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Глава города также заявил, что в результате атаки дрона ВСУ в Калининском районе были повреждены дома частного сектора. Кроме того, из-за удара противника в Центрально-Городском районе Горловки поврежден многоквартирный дом. Еще из-за одного обстрела в городе пострадала техника коммунального предприятия.

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