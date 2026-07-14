Десять городов ДНР остались без воды из-за обесточивания объектов водоснабжения

Без воды остался ряд крупных городов ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР обесточен ряд объектов водоснабжения. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса». Из-за отсутствия электроснабжения прекращена подача воды сразу в нескольких крупных городах региона.

Без водоснабжения остались: Донецк, Макеевка, Енакиево, Юнокоммунаровск, Дебальцево, Углегорск, Ждановка, Кировское, Шахтерск и Горловка.

В «Воде Донбасса» подчеркнули, что специалисты уже работают на местах. Сейчас бригады находятся в режиме готовности и проводят необходимые подготовительные мероприятия.

- Специалисты работают на местах для оперативного запуска объектов после возобновления электроснабжения, - заявили в «Воде Донбасса».

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры доставили воду жителям Горловки под угрозой атаки БПЛА ВСУ. Активисты «Движения Первых» продолжают оказывать помощь пожилым и маломобильным жителям Донецкой Народной Республики.

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