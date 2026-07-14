В результате атаки БПЛА ВСУ погибла сотрудница администрации Дебальцево Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотника вооруженных формирований Украины погибла сотрудница администрации Дебальцево.

- В результате атаки БПЛА трагически погибла сотрудница администрации городского округа Дебальцево - Оксана Юрьевна Падий, - сказал глава городского округа Дебальцево Сергей Желновач.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе в результате атак ударных беспилотников ВСУ 13 июля погибли восемь мирных жителей, в том числе ребенок. Еще десять человек получили ранения. Один случай как раз произошел в городском округе Дебальцево, где на автодороге Дебальцево - Светлодарск около села Логвиново в результате удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина 1978 года рождения. Также на этой автомобильной дороге пострадали три человека.

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