В ДНР при ударе БПЛА ВСУ по жилому дому погибла семья из четырех человек

При атаке на жилой дом погибла целая семья, включая ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья с ребенком погибла от удара БПЛА ВСУ по жилому дому в ДНР. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что трагедия произошла 13 июля в одном из сел Володарского округа, где под удар дрона попало обычное домостроение.

- В селе Федоровка Володарского муниципального округа при атаке на жилое домостроение погибла семья из четырех человек: ребенок - мальчик 2016 года рождения, женщины 1990, 1967 и 1941 годов рождения, - заявил Пушилин.

Кроме того, в этом же селе ранения средней степени тяжести получила женщина 1994 года рождения.

Всего в этот день в ДНР погибли восемь человек, еще 10 мирных жителей были ранены. По словам Дениса Пушилина, медики уже оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь. Глава Республики выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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