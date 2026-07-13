В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли восемь человек, в том числе ребенок

Всем пострадавшим медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ 13 июля погибли восемь мирных жителей, в том числе ребенок. Еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в селе Федоровка Володарского округа украинский дрон ударил по жилому дому. Там погибла семья из четырех человек: ребенок - мальчик 2016 года рождения и женщины 1990, 1967 и 1941 годов рождения.

В Мангушском округе на автодороге Урзуф - Мангуш недалеко от поселка Ялта украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В результате погиб водитель - мужчина 1975 года рождения.

В Никитовском районе Горловки при ударе по грузовому автомобилю хлебозавода погиб водитель 1994 года рождения.

В Калининском районе Горловки жертвой атаки БПЛА ВСУ на легковой автомобиль стал мужчина, персональные данные которого уточняются.

В городском округе Дебальцево на автодороге Дебальцево - Светлодарск около села Логвиново в результате удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина 1978 года рождения.

Ранения различной степени тяжести получили жители нескольких населенных пунктов Республики.

В селе Федоровка ранения средней степени тяжести получила женщина 1994 года рождения.

В Мангушском округе на автодороге Урзуф - Мангуш пострадал экспедитор - мужчина 1994 года рождения.

В Калининском районе Горловки при атаке БПЛА на автомобиль были травмированы две женщины (1989 и 1986 годов рождения) и мужчина 1983 года рождения.

На автодороге Дебальцево - Светлодарск тяжелые ранения получила женщина 1970 года рождения, ранения средней степени тяжести - женщины 1985 и 1978 годов рождения.

В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотника на легковой автомобиль пострадали женщина 1956 года рождения и мужчина 1954 года рождения.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, - заявил Денис Пушилин.

Глава Республики также отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Помимо человеческих жертв, атаки привели к значительным разрушениям. В ДНР повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, а также техника: три грузовых и четыре легковых автомобиля, спецтехника. Пострадавшие объекты расположены в городских округах Горловка и Дебальцево, а также в Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

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