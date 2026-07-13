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Политика13 июля 2026 19:30

В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли восемь человек, в том числе ребенок

Еще 10 мирных жителей ДНР пострадали от ударов украинских беспилотников 13 июля
Ирина ДМИТРИЕВА
Всем пострадавшим медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь

Всем пострадавшим медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ 13 июля погибли восемь мирных жителей, в том числе ребенок. Еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в селе Федоровка Володарского округа украинский дрон ударил по жилому дому. Там погибла семья из четырех человек: ребенок - мальчик 2016 года рождения и женщины 1990, 1967 и 1941 годов рождения.

В Мангушском округе на автодороге Урзуф - Мангуш недалеко от поселка Ялта украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В результате погиб водитель - мужчина 1975 года рождения.

В Никитовском районе Горловки при ударе по грузовому автомобилю хлебозавода погиб водитель 1994 года рождения.

В Калининском районе Горловки жертвой атаки БПЛА ВСУ на легковой автомобиль стал мужчина, персональные данные которого уточняются.

В городском округе Дебальцево на автодороге Дебальцево - Светлодарск около села Логвиново в результате удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина 1978 года рождения.

Ранения различной степени тяжести получили жители нескольких населенных пунктов Республики.

В селе Федоровка ранения средней степени тяжести получила женщина 1994 года рождения.

В Мангушском округе на автодороге Урзуф - Мангуш пострадал экспедитор - мужчина 1994 года рождения.

В Калининском районе Горловки при атаке БПЛА на автомобиль были травмированы две женщины (1989 и 1986 годов рождения) и мужчина 1983 года рождения.

На автодороге Дебальцево - Светлодарск тяжелые ранения получила женщина 1970 года рождения, ранения средней степени тяжести - женщины 1985 и 1978 годов рождения.

В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотника на легковой автомобиль пострадали женщина 1956 года рождения и мужчина 1954 года рождения.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, - заявил Денис Пушилин.

Глава Республики также отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Помимо человеческих жертв, атаки привели к значительным разрушениям. В ДНР повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, а также техника: три грузовых и четыре легковых автомобиля, спецтехника. Пострадавшие объекты расположены в городских округах Горловка и Дебальцево, а также в Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

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