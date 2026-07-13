Два мирных жителя ранены в Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ

В Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке из-за атаки украинского беспилотника пострадали двое человек. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По его словам, ВСУ ударили дроном по Никитовскому району города.

- В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, - заявил Приходько.

Отметим, ранее глава округа сообщал о трагедии в этом же районе: там в результате атаки дрона погиб мирный житель.

Напомним, что ситуация в регионе остается напряженной. По данным за предыдущий день, 12 июля, в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ погибли два человека и еще трое получили ранения. Кроме того, в Республике зафиксированы повреждения жилого дома, двух объектов гражданской инфраструктуры, пяти грузовиков и двух легковых автомобилей.

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