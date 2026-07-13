Министр спорта ДНР заявил, что донецкие футболисты держат высокую планку

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец лично встретил молодежную команду футбольного клуба «Шахтер», вернувшуюся из Москвы с серебряными медалями. Фото: ТГ/Швец

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец лично встретил молодежную команду футбольного клуба «Шахтер», вернувшуюся из Москвы с серебряными медалями Международного Кубка Дружбы «Код непокоренных». Об этом глава ведомства сообщил в своем телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что этот результат - еще одно яркое подтверждение высокого уровня донецкой футбольной школы. По его словам, даже в непростых условиях регион продолжает воспитывать сильных и волевых спортсменов, способных достойно представлять Республику на крупных турнирах.

- Донецкая школа футбола, несмотря на все трудности, держит высокую планку и продолжает воспитывать настоящих бойцов. Горжусь ребятами! Так держать, только вперед! - отметил Максим Швец.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава ДНР поздравил молодежную команду «Шахтера» с серебром на Кубке Дружбы. Денис Пушилин сообщил, что игра была динамичной, честной и красивой.

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