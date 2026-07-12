Глава ДНР поздравил молодежную команду «Шахтера» с серебром на Кубке Дружбы. Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил молодежную команду «Шахтера» с серебром на Международном Кубке Дружбы «Код непокоренных» в Москве. Вместе с сенатором Александром Волошиным он наблюдал за зрелищным турниром. Игра была динамичной, честной и красивой - Кубок подтвердил, что настоящий спорт не знает границ.

Юные спортсмены из России, Абхазии и Сербии укрепили дружеские связи. Донецкие ребята держат высокую планку: в прошлом году в Белграде они достойно представили Республику, а сегодня снова на пьедестале.

Пушилин поблагодарил организаторов, МГИМО за площадку, сербских друзей и партнеров за возможность покорять новые вершины.

- Как только позволят вопросы безопасности - мы обязательно вернем большой футбол в Донецк и проведем подобные дружеские матчи на родной земле, - сказал Пушилин.

Он добавил, что футбол для Донбасса - больше, чем игра.

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