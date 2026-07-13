Владимир Хозин назван лучшим игроком «Шахтера» в первой половине лета 2026 года

ФК «Шахтер» подвел итоги голосования за звание лучшего игрока команды в первой половине лета 2026 года. Фото: t.me/fcshakhterdonetsk

ФК «Шахтер» подвел итоги голосования за звание лучшего игрока команды в первой половине лета 2026 года. Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, по результатам голосования болельщиков первое место занял Владимир Хозин.

В клубе отметили универсальность футболиста: его уверенные действия были заметны как в обороне, так и в эпизодах вблизи чужих ворот. Именно его уверенная игра и весомый вклад в успехи команды привлекли внимание болельщиков - большинство из них отдали свои голоса именно за Хозина.

Представители «Шахтера» тепло поздравили спортсмена.

- Поздравляем Владимира с заслуженным признанием! Верим в надежную игру в составе «горняков» и в дальнейшем, - заявили в пресс-службе команды.

Напомним, ранее сообщалось, что ФК «Шахтер» подписал нового форварда Илью Кожухаря. Донецкие «горняки» усилили линию атаки.

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