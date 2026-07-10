ФК «Шахтер» подписал нового форварда Илью Кожухаря

В донецкий футбольный клуб «Шахтер» перешел нападающий Илья Кожухарь. Фото: t.me/fcshakhterdonetsk

Донецкий «Шахтер» усилил линию атаки: в футбольный клуб перешел нападающий Илья Кожухарь. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Илья родился 20 марта 2000 года в Краснодарском крае. Футбольное мастерство он оттачивал в академиях «Краснодара», московского «Локомотива» и «Чертаново». Профессиональную карьеру форвард начал в ростовском СКА.

За годы выступлений Кожухарь успел проявить себя в разных лигах и странах. В его активе - титул чемпиона Кыргызстана 2023 года, а также победы во Второй лиге в составах ярославского «Шинника» и кировского «Динамо». Всего на уровне Второй лиги футболист провел 121 матч, отметившись 35 голами и 31 голевой передачей.

В последних сезонах Илья выступал за ряд российских клубов: в 2024 году в составе кировского «Динамо» он сыграл 27 матчей, забив 12 мячей и отдав 10 передач; в 2026 году за нижегородскую «Победу» провел 16 игр, отличившись 10 голами и 7 результативными пасами. Также в его карьере были периоды в «Иртыше» (Омск), «Химике» (Дзержинск), «Абдыш Ате» (Кыргызстан) и «Кубань Холдинге» (Павловская).

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