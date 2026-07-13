В ДНР стартовал капремонт гидротехнических сооружений Михайловского водохранилища

В ДНР развернули масштабную работу по обновлению гидротехнической инфраструктуры водных объектов. Фото (архив): ТГ/Кольцов

В ДНР приступили к капремонту гидротехнических сооружений Михайловского водохранилища. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики.

Ремонт направлен на обеспечение надежной эксплуатации объекта и повышение безопасности водохозяйственной инфраструктуры. Работы ведутся в плановом порядке и находятся на контроле профильных специалистов.

- Стартовали работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Михайловского водохранилища в Тельмановском муниципальном округе, - заявили в ведомстве.

Параллельно продолжаются ремонтные мероприятия на гидротехнических сооружениях водохранилища «Донецкое море». Кроме того, в черте города Макеевка ведутся подготовительные работы по расчистке русла реки Грузская. Планируется привести в нормативное состояние участок протяженностью 10 километров - это позволит улучшить водопропускную способность и снизить риски подтоплений в паводковый период.

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