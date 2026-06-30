На Донецком море капитально отремонтируют гидротехнические сооружения

Из-за начавшихся работ доступ к водоему временно ограничен. Фото: Минприроды ДНР

В Донецкой Народной Республике приступили к капитальному ремонту гидротехнических сооружений на водохранилище «Донецкое море». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии ДНР.

Из-за начавшихся работ доступ к водоему временно ограничен. Фото: Минприроды ДНР

Работы носят масштабный характер. На первом этапе специалисты займутся разборкой бетонных конструкций, разрытием грунтов в котлованах, а также креплением дна и откосов каналов.

Основная цель мероприятий - обеспечить безопасность гидротехнических сооружений и наладить регулирование водотока, необходимого для стабильного снабжения населения водой.

- Запланированные мероприятия направлены на обеспечение безопасности сооружений и регулирование водотока для снабжения населения, - пояснили в Минприроды ДНР.

Из-за начавшихся работ доступ к водоему временно ограничен. Фото: Минприроды ДНР

В ведомстве подчеркнули важность соблюдения мер безопасности: граждан просят не выходить на дамбу и учитывать возможные неудобства из-за ограниченного доступа к водохранилищу на время проведения работ.

Из-за начавшихся работ доступ к водоему временно ограничен. Фото: Минприроды ДНР

Напомним, что в ДНР продолжается реализация национального проекта «Экологическое благополучие»: помимо ремонтов водохозяйственной инфраструктуры региона параллельно ведутся работы по расчистке русел рек. Это часть системной работы по улучшению экологической ситуации в регионе.

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