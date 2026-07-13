Уполномоченный по правам человека в России помогла двум многодетным семьям в ДНР. Фото: ТГ/Лантратова

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла двум многодетным семьям из Донецкой Народной Республики. Обе ситуации похожи. Семьи уехали из ДНР, прошли через тяжелейшие испытания, получили российские паспорта, но столкнулись с трудностями на таможне.

- В первом случае многодетная мама с семью детьми приехала в РФ через третьи страны на своем автомобиле. Но снять машину с таможенного контроля не могла: документы были неверно оформлены, - рассказывает Лантратова. - Другая женщина с семьей также уехала из ДНР через третьи страны. На последние сбережения они купили в дороге легковую машину, чтобы перевезти близких, и оформили ее в Полтаве.

Она добавила, что на таможне машину признали иностранной и выставили огромные пошлины. Поданные уполномоченным по правам человека административные иски суд частично удовлетворил. Лантратова взяла этот случай на личный контроль.

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