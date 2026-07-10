«Сделаем все, чтобы эта семья получила поддержку»: Детский омбудсмен в ДНР взяла на контроль судьбу ребят, эвакуированных из Родинского

Детский омбудсмен в ДНР взяла на контроль судьбу ребят, эвакуированных из Родинского. Фото: ТГ/Чернявская

Уполномоченный по правам ребенка в Донецкой Народной Республике Таисия Чернявская навестила эвакуированную из Родинского семью. Бабушка и ее внуки находятся в детском отделении донецкой больницы. Они пережили ужасную трагедию: родители детей погибли во дворе собственного дома в результате обстрела со стороны ВСУ.

- Полгода бабушка с малышами провела в подвале, без света и тепла. Семью спасли и вывезли российские военные. В Донецке всем была оказана медицинская и психологическая помощь, - добавила Чернявская.

Визит уполномоченного по правам ребенка совпал с днем рождения Василисы. Это внучка эвакуированной женщины. Чернявская поздравила девочку. А еще привезла детишкам подарки от благотворителей.

Правозащитник взяла на личный контроль вопрос оформления необходимых документов для бабушки и ее внуков, чтобы семья могла получать государственную поддержку, пенсии и льготы.

- Ни один ребенок не должен остаться без помощи. Особенно, если дети оказались в таких сложных обстоятельствах. Мы сделаем все, чтобы эта семья получила всю необходимую поддержку от государства, - сказала Чернявская.

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