Жителей ДНР предупредили о новой схеме мошенничества с декларацией денег

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике предупредили жителей региона о новой схеме мошенничества, которая связана с декларацией денег. В последнее время такой обман приобретает массовое распространение.
Как сообщили «КП Донецк» в пресс-службе ведомства, ранее мошенники звонили людям и лгали о том, что якобы их близкие попали в ДТП и вымогали деньги под предлогом оказания помощи. Но со временем граждане начали понимать, что все это не правда.
- Мошенники сообщают жертвам, что все их сбережения необходимо «декларировать», а все «незадекларированные» деньги якобы будут изъяты сотрудниками силовых структур. Испуганные граждане передают свои накопления прямо в руки курьерам, которые перечисляют деньги на счета своих подельников, - пояснили в ведомстве.
Если в трубке телефона раздается словосочетание «декларация денег», то необходимо сбросить звонок и обратиться в полицию по номеру 102.
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