13 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла

В понедельник погода в Донецке порадует дончан по-настоящему летним теплом и ярким солнцем без осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 13 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый рабочий день недели принесет в столицу Республики устойчивое летнее тепло. Днем воздух прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 13 июля осадков в Донецке не ожидается. Будет ясно - солнце будет радовать горожан весь день. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 3 метров в секунду, сохранив западное направление. Ветер не доставит серьезного дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 13 июля 2026 года будет постепенно понижаться. В утренние часы барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление опустится до 738 миллиметров ртутного столба. Такое снижение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможны легкая слабость, сонливость или небольшая головная боль. Рекомендуется больше отдыхать и пить воду.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 33 до 81 процента.

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