ВСУ атаковали пассажирский автобус под Старобешево в ДНР, пострадали 9 человек

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Старобешевском округе ДНР ударный беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет - Донецк. Инцидент произошел 11 июля на автодороге Донецк - Новоазовск - Седово недалеко от поселка Старобешево. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в результате удара были ранены и пострадали девять человек.

- Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 годов рождения, мужчина 2000 года рождения, пострадали женщины 1989 и 1968 годов рождения, мужчины 1994, 1991, 1972 и 1955 годов рождения, - заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, что один человек погиб, еще 15 пострадали из-за атак ударных БПЛА ВСУ в ДНР 11 июля. Под удары БПЛА ВСУ в Республике попали транспорт, дома и гражданские объекты.

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