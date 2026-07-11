Один человек погиб, еще 15 пострадали из-за атак ударных БПЛА ВСУ в ДНР 11 июля

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ погиб один человек, еще 15 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Мангушском округе на трассе Урзуф - Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель - мужчина 1962 года рождения.

Под Донецком на автодороге Красногоровка - Желанное ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения.

В Центрально-Городском районе Макеевки пострадал мужчина 1993 года рождения.

В Харцызске на автодороге Харцызск - Зугрэс около поселка Водобуд был ранен мужчина 1993 года рождения.

В Дебальцево на автодороге Светлодарск - Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1983 года рождения.

Самым масштабным по числу пострадавших в этот день стал инцидент в Старобешевском округе: на автодороге Донецк - Новоазовск - Седово недалеко от поселка Старобешево беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет - Донецк. В результате удара были ранены и пострадали девять человек. Среди них - женщины 1959, 1954, 1989 и 1968 годов рождения, мужчины 2000, 1994, 1991, 1972 и 1955 годов рождения.

В Шахтерском округе на автодороге Зугрэс - Шахтерск недалеко от села Зачатовка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 года рождения.

В Амвросиевском округе на автотрассе Донецк - Успенка был ранен водитель - мужчина 1996 года рождения.

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атак повреждены два жилых дома и пять объектов гражданской инфраструктуры Республики. Пострадал транспорт: рейсовый автобус, микроавтобус, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля. Инциденты зафиксированы в городских округах Донецк, Дебальцево, Харцызск, Макеевка, а также в Старобешевском, Мангушском, Амвросиевском, Шахтерском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ пытались ударить по электроподстанции под Шахтерском

Под Шахтерском сбили дрон ВСУ с мощной боеголовкой (подробнее)