Дрон был своевременно перехвачен и сбит силами противовоздушной обороны Республики. Фото: Штаб обороны ДНР

В ДНР сообщили о попытке атаки на электроподстанцию под Шахтерском. Украинский беспилотник «Барс» нес на борту 10-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку - целью удара была энергетическая инфраструктура. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Дрон был своевременно перехвачен и сбит силами противовоздушной обороны. В телеграм канале Штаба обороны ДНР опубликовано видео со сбитым БПЛА.

БПЛА ВСУ пытался атаковать электроподстанцию под Шахтерском Штаб обороны ДНР

Опасные остатки боеприпаса обезвредили специалисты: взрывотехники ФСБ уничтожили 10-килограммовую боеголовку, исключив угрозу для местных жителей и объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что мирный житель был ранен при атаке беспилотника ВСУ под Донецком. Украинский дрон сбросил боеприпас между городом Красногоровка и селом Желанное. В результате атаки многочисленные ранения получил мужчина 1963 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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