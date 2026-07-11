Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ под Донецком

Пострадавшего доставили в больницу

Под Донецком получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что мужчина пострадал от атаки ударного украинского беспилотника, который сбросил боеприпас. Инцидент произошел между Красногоровкой и Желанным.

- По поступившей информации, между городом Красногоровка и селом Желанное в результате сброса взрывоопасного предмета многочисленные ранения получил мужчина 1963 года рождения, - заявил Кулемзин.

Сообщается также, что пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, что в ДНР за сутки нейтрализовали более 30 украинских дронов. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики. Все перехваченные БПЛА ВСУ были уничтожены средствами противовоздушной обороны и сводными мобильными огневыми группами (МОГами) в рамках работы комплексной системы защиты «Купол Донбасса».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина ранен в результате атаки БПЛА ВСУ в Донецке

Ночью украинский БПЛА ударил по Ленинскому району Донецка (подробнее)