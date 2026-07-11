В ДНР за сутки перехватили и уничтожили 31 беспилотник ВСУ

Под Макеевкой сбили ударный беспилотник ВСУ с 2 килограммами взрывчатки. Фото: Штаб обороны ДНР

В ДНР за сутки нейтрализовали более 30 украинских дронов. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

По информации ведомства, все перехваченные БПЛА ВСУ были уничтожены средствами противовоздушной обороны и сводными мобильными огневыми группами (МОГами) в рамках работы комплексной системы защиты «Купол Донбасса».

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 31 дрон противника, - говорится в сообщении Штаба.

Отметим, ранее сообщалось о попытке БПЛА ВСУ атаковать окраину Макеевки. Сводные МОГи сбили украинский ударный беспилотник «Костыль», который нес на себе кумулятивно-осколочно-фугасную боеголовку с 2 килограммами взрывчатки. Угрозу удалось локализовать: взрывотехники ФСБ своевременно прибыли на место и обезвредили боеприпас, не допустив жертв среди мирного населения.

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