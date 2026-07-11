В Мариуполе проводят уличные тренировки для горожан

Очередная тренировка в рамках проекта «Народный тренер» прошла в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе продолжают проводить спортивные занятия на свежем воздухе. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Очередная тренировка в рамках проекта «Народный тренер» прошла в Орджоникидзевском районе. В ней приняли участие активные горожане, которые настроены стать сильнее и сохранить свое здоровье.

Инструкторы учреждения «Спорт для всех» Андрей Кастерин и Виктор Тестешников провели для всех желающих полноценную тренировку. В программу вошли упражнения, помогающие нарастить силу, повысить выносливость и улучшить координацию движений.

По словам организаторов, тренировки на свежем воздухе - это не просто способ укрепить тело. Такие занятия прививают привычку к здоровому образу жизни и объединяют жителей города вокруг идеи активного и бодрого долголетия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе растет интерес к открытым спортивным тренировкам. На стадионе «Олимп» в Мариуполе прошел День бега и прыжков.

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