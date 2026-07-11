11 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В субботу погода в столице ДНР порадует дончан теплым и солнечным днем без осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 11 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый выходной день принесет в столицу Республики комфортную летнюю погоду. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 11 июля осадков в Донецке не ожидается. Днем будет переменчивая облачность - солнце будет то появляться, то скрываться за облаками. Ночью погода станет ясной.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть западный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду. Ветер умеренный, свежий, но не доставляющий серьезного дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 11 июля 2026 года будет стабильным с небольшим повышением. В утренние часы барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 40 до 99 процентов.

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