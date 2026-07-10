10 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу погода в Донецке принесет долгожданное облегчение от жары, но день будет дождливым и грозовым. Расскажем, какой будет погода в Донецке 10 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Последний рабочий день недели принесет в столицу Республики заметное облегчение от изнуряющего зноя. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 10 июля в Донецке ожидаются грозы в течение всего дня. Будет облачно, местами возможны сильные ливни и грозовые разряды. Ночью осадки прекратятся, погода станет с переменчивой облачностью, без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду и сменит направление на западное и юго-западное. Ветра практически не будет, так что дискомфорта он не доставит.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 10 июля 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 742 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 74 до 88 процентов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья из Макеевки выиграла 5 миллионов рублей на конкурсе «Это у нас семейное»

Победители конкурса из ДНР получили приз для улучшения жилищных условий (подробнее)