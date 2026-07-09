В поселке Старый Крым под Мариуполем завершают восстановление детсада

В поселке Старый Крым под Мариуполем завершается восстановление двухэтажного детсада, построенного больше 55 лет назад. Здание давно не видело капремонта и не соответствовало современным требованиям. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.
Работы охватили все: конструктив, кровлю, внутреннюю отделку, инженерные сети и фасад. Для малышей оборудовали группы с теплыми полами. Внедрили видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, двери с антипаникой и окна с защитными замками. Собственная блочно-модульная котельная обеспечит тепло зимой.
Во дворе оборудованы современные игровые комплексы и беседки, смонтировано безопасное покрытие из резиновой крошки, которое снижает риск травм во время игр. Детсад рассчитан на 90 детей.
На пике работ было занято около 50 специалистов и пять единиц техники. Сейчас работают около 20 человек, готовность объекта составляет 95%.
Работы ведутся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства и «РКС-НР».
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