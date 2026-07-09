Жительнице Мариуполя грозит 10 лет тюрьмы за аферу с компенсационным жильем

53-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела из-за предоставления ложных сведений при оформлении мер социальной поддержки. Фото (архив): МВД ДНР

В Мариуполе полицейские выявили факт мошенничества при получении компенсационного жилья. Как сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР, 53-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела из-за предоставления ложных сведений при оформлении мер социальной поддержки.

Как оказалось, женщина обратилась в районную администрацию Мариуполя и заявила, что у нее нет пригодного для проживания жилья. На этом основании ей выделили компенсационную квартиру, рыночная стоимость которой превышает 5 миллионов рублей. В ходе проверки выяснилось, что на самом деле у горожанки есть в собственности дом, который межведомственная комиссия признала пригодным для постоянного проживания.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее в Мариуполе задержали 57-летнюю пособницу мошенников. Лжесотрудник Росфинмониторинга убедил пенсионера из Мариуполя передать деньги «внештатному сотруднику».

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