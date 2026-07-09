Набережная реки Кальмиус в Донецке преображается

Сотрудники предприятия «Зеленое строительство» приводят набережную в порядок. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке продолжают комплексное благоустройство набережной реки Кальмиус. Работы на данной территории проводит коммунальное предприятие «Зеленое строительство». Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты приводят набережную в порядок - занимаются покосом сорных трав и поддержанием ухоженного вида территории. Только в текущем сезоне подобные мероприятия проводились уже трижды.

Из-за нехватки штатных сотрудников к работам дополнительно привлекают подрядные организации: им выделяют отдельные участки для обслуживания. В мэрии также отметили, что готовы рассмотреть предложения от всех заинтересованных в сотрудничестве.

- Подобные мероприятия по благоустройству продолжаются по всему городу, - подчеркнули в администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка капитально ремонтируют амбулаторию. В медучреждении появятся электронные табло, дистанционная запись и новое диагностическое оборудование.

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