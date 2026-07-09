9 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В четверг погода в Донецке станет чуть прохладнее, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 9 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Четверг принесет в столицу Республики небольшое облегчение от изнуряющей жары. Днем воздух прогреется до +28 градусов - это все еще жарко, но уже не так знойно, как накануне. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 9 июля в Донецке местами ожидаются грозы. Погода будет переменчивой: в одних районах города может быть солнечно и сухо, а в других - пройти кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода станет с переменчивой облачностью, без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду и сменит направление на юго-западное. Ветра практически не будет, так что дискомфорта он не доставит.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 9 июля 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 737–738 миллиметров ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 39 до 67 процентов.

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