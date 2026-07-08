8 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла

В среду погода в Донецке порадует дончан по-настоящему летним пеклом и ярким солнцем. Расскажем, какой будет погода в Донецке 8 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Середина недели принесет в столицу Республики настоящую июльскую жару. Днем воздух прогреется до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 8 июля осадков в Донецке не ожидается. Будет ясно - солнце будет радовать горожан весь день. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер стихнет до 2 метров в секунду, сохранив южное направление. Ветер не доставит никакого дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 8 июля 2026 года будет заметно понижаться. В утренние часы барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление опустится до 737 миллиметров ртутного столба. Такое снижение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможны легкая слабость, сонливость или небольшая головная боль. Рекомендуется больше отдыхать и пить воду.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 27 до 59 процентов.

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