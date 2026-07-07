В Мариуполе проверили на наличие нитратов привозные овощи и фрукты

В июне специалисты провели отбор проб на городских рынках (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе проверили привозные овощи и фрукты на содержание нитратов и тяжелых металлов. Об этом сообщили в администрации города.

В июне специалисты провели отбор проб на городских рынках. Всего были отобраны 11 900 образцов партий продукции, а для детального анализа в лабораторию направили 171 пробу кабачков, картофеля, томатов и черешни.

Результаты показали, что в исследованной продукции отсутствуют опасные вещества.

- Экспертиза подтвердила отсутствие опасных для здоровья человека веществ в привозной продукции, - заявил начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Эдуард Квашук.

По словам специалиста, в июле ветеринары изменят фокус проверок: теперь основной акцент будет сделан на овощах и фруктах местного происхождения.

Напомним, что в ДНР после шестилетней консервации возродили тепличное хозяйство. Овощи закрытого грунта выращивают в восстановленных теплицах Республики.

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