Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков лично оценил работу восстановленного тепличного хозяйства Республики. Фото: ТГ/Чертков

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков лично оценил качество урожая в восстановленном тепличном хозяйстве Республики. Посетив объект вместе с министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артемом Крамаренко, глава правительства попробовал «настоящий донбасский помидор», отметив его сладкий, мясистый вкус и высокое качество.

Тепличное хозяйство, находившееся на консервации долгих шесть лет, возродили два года назад в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса. Ремонт здания теплицы и закупка нового оборудования позволили запустить комплекс, где уже сегодня выращивают овощи закрытого грунта.

t.me/AndreyChertkov В ДНР восстановили работу тепличного хозяйства

- Здесь все по-честному: только натуральные органические удобрения, особый состав почвы, - подчеркнул Андрей Чертков, подтверждая качество продукции.

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков лично оценил работу восстановленного тепличного хозяйства Республики. Фото: ТГ/Чертков

Проектная мощность хозяйства составляет около двух тысяч тонн овощей в год, и вся продукция предназначена для внутреннего рынка. А это значит, что у местных жителей на столе всегда будут доступные и качественные овощи - и по цене, и по вкусу.

В ходе рабочего визита обсуждались также региональные меры поддержки сельхозпроизводителей и дальнейшие перспективы развития отрасли. Только в этом на эти цели будут направлены более 905 миллионов рублей.

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков лично оценил работу восстановленного тепличного хозяйства Республики. Фото: ТГ/Чертков

- Для нас это важно. Помогать таким хозяйствам - значит, заботиться о каждом жителе Республики, - заявил Андрей Чертков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР собрали первый урожай тепличных овощей

Жителям ДНР рассказали, как продлить период плодоношения овощей (подробнее)